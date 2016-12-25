Джаррелл Миллер: "Кличко избивал Джошуа в спаррингах"

Известный боксер Джаррелл Миллер выразил уверенность в победе Владимира Кличко над Энтони Джошуа. Поединок тяжеловесов состоится 29 апреля в Лондоне.

- Я думаю, что Владимир определенно побьет Джошуа, - цитирует isport.ua Миллера. - Если нет, то значит с ним все кончено. Он спарринговал с Энтони много раз, и он избивал его в эти дни. С того момента прошло 1,5-2 года, Владимир просто надрал ему зад.