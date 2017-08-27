Дуэйн Скала Джонсон будет конферансье боя Мейвезер - Макгрегор

Известный американский актер и рестлер Дуэйн Скала Джонсон станет конферансье боя между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором, сообщает hollywoodreporter.com. Для этого он приедет в Лас-Вегас на одну ночь из Ванкувера, где сейчас находится на съемках.

Бой Флойд Мейвезер – Конор Макгрегор состоится в Лас-Вегасе в ночь с 26 на 27 августа. Ориентировочное время начала поединка – 7.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию боя Мейвезер – Макгрегор и покажет поединок в прямом эфире.