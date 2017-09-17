Дрозд - о бое Головкин - Альварес: "Решение судей стало сюрпризом"

Чемпион мира WBC "в отпуске" в тяжелом весе россиянин Григорий Дрозд считает, что второй бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом сложится интереснее, чем первый поединок. Бой, состоявшийся в Лас-Вегасе в ночь на воскресенье, продлился все 12 раундов и завершился вничью (115:113, 110:118, 114:114).

- Судейское решение было для меня сюрпризом, так как я не мог подумать, что будет ничья. Но, учитывая реалии бокса, это приемлемый вариант, - отметил Дрозд. - Шоу делал промоутер Альвареса, и карточки судей могли быть и в пользу его боксера. Сауль отбоксировал с Геной всю дистанцию, выглядел на фоне большинства его прежних соперников хорошо, поэтому все могло быть и по-другому... А сейчас - ничья. Боксеры остались при своих активах, болельщики – при своих мнениях, и нас, думаю, ждет реванш. При этом я полагаю, что реванш может получиться еще интереснее, чем первый бой. Ждем! (Елена СОБОЛЬ)

Ничья, которая не устроила никого // Лучшие кадры боя Головкин - Альварес

Яркие моменты боя Головкин - Альварес