Дортикос расплакался после поражения от Гассиева

Кубинский боксер Юниер Дортикос не смог сдержать эмоций во время пресс-конференции после поражения от россиянина Мурата Гассиева в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Кубинец во время интервью расплакался.

Напомним, в 12-м раунде поединка Гассиев трижды отправил Дортикоса на ринг. Кубинец в этом бою потерял пояс чемпиона мира по версии WBA. (Михаил ПОТАПОВ)

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