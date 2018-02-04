Дортикос расплакался после поражения от Гассиева

Кубинский боксер Юниер Дортикос не смог сдержать эмоций во время пресс-конференции после поражения от россиянина Мурата Гассиева в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Кубинец во время интервью расплакался.
Напомним, в 12-м раунде поединка Гассиев трижды отправил Дортикоса на ринг. Кубинец в этом бою потерял пояс чемпиона мира по версии WBA. (Михаил ПОТАПОВ)
A beautiful moment as Gassiev comforts an emotional Dorticos. Two warriors! ✌️#GassievDorticos 🏆 #AliTrophy pic.twitter.com/hqI8whwFKH– World Boxing Super Series (@WBSuperSeries) 3 февраля 2018 г.
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