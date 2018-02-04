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Дортикос расплакался после поражения от Гассиева

Суббота. Сочи. Мурат ГАССИЕВ нокаутировал Юниера ДОРТИКОСА. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Суббота. Сочи. Мурат ГАССИЕВ нокаутировал Юниера ДОРТИКОСА. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

Кубинский боксер Юниер Дортикос не смог сдержать эмоций во время пресс-конференции после поражения от россиянина Мурата Гассиева в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Кубинец во время интервью расплакался.

Напомним, в 12-м раунде поединка Гассиев трижды отправил Дортикоса на ринг. Кубинец в этом бою потерял пояс чемпиона мира по версии WBA. (Михаил ПОТАПОВ)

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Материалы других СМИ
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