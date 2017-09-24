Уличная атлетика при поддержке Datsun
06:25 | Бокс — Профессиональный

Дортикос нокаутировал Кудряшова во втором раунде. Видео

5

Кубинский боксер Юньер Дортикос во втором раунде нокаутировал россиянина Дмитрия Кудряшова. Бой за звание чемпиона мира по версии WBA в первом тяжелом весе проходил в Сан-Антонио.

Для кубинца эта победа стала 22-й в 22-х боях на профессиональном ринге. Россиянин потерпел второе поражение в 23-х поединках в карьере.

Кроме пояса, Дортикос получил право принять участие в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). В этом раунде турнира он встретится с победителем поединка Мурат Гассиев (Россия) - Кшиштоф Володарчик (Польша).

Напомним, первым полуфиналистом суперсерии стал украинец Александр Усик, который победил немца Марко Хука

5
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

БАКЛАН ЗИНИТОВСКИЙ

Так, первого оприходовали, причём знатно..... Когда там по расписанию из второго отбивную будут делать????

06:57

ntsg62

Да,готовиться надо в Америке,все профи там.Даже не вспотели...

06:51

Бней Иегуда

Кудряшов сам мешок.)) По сравнению с топами.) Гассиева также завалят. Кубинец и Усик намного сильней.)

06:50

bvp

Мешок.

06:49

Valdemar 69

да это не в России мешков бить!!!

06:45