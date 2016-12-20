Допинг-проба В Поветкина может быть вскрыта до конца декабря

Допинг-проба В боксера Александра Поветкина может быть вскрыта до конца этого года, сообщает ТАСС. В пробе А россиянина было обнаружено запрещенное вещество остарин. О результате теста стало известно за 20 часов до боя Поветкина с Бермейном Стиверном. Канадец отказался выходить на ринг. В VADA (Ассоциация по добровольному тестированию на допинг) сообщили, что пока представители спортсмена не обращались с запросом на вскрытие.

"Пока нам не поступало запросов на вскрытие пробы В, но она может быть вскрыта по запросу до конца нынешнего года", - говорится в сообщении VADA.