18:13 | БОКС — Профессиональный

Допинг-проба В Поветкина может быть вскрыта до конца декабря

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Допинг-проба В боксера Александра Поветкина может быть вскрыта до конца этого года, сообщает ТАСС. В пробе А россиянина было обнаружено запрещенное вещество остарин. О результате теста стало известно за 20 часов до боя Поветкина с Бермейном Стиверном. Канадец отказался выходить на ринг. В VADA (Ассоциация по добровольному тестированию на допинг) сообщили, что пока представители спортсмена не обращались с запросом на вскрытие.

"Пока нам не поступало запросов на вскрытие пробы В, но она может быть вскрыта по запросу до конца нынешнего года", - говорится в сообщении VADA.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3891518

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КОММЕНТАРИИ (1)
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То есть Поветкин еще не потребовал вскрытия пробы В? С чего бы это он тянул?

19:01

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