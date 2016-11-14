23:23 14 ноября | БОКС — Профессиональный

Допинг-проба Стиверна дала положительный результат, но бой с Поветкиным состоится

0
0
0
5

Допинг-проба Бермейна Стиверна, взятая 4 ноября этого года, дала положительный результат, сообщает Boxing247 со ссылкой на WBC. В организме канадца найдено запрещенное вещество метилгексанамин. Стиверн сообщил, что оно попало в его организм вместе с пищевой добавкой, при этом он не знал, что в ее состав входит это запрещенное вещество.

Тем не менее, бой за звание "временного" чемпиона мира по версии WBC, в котором Стиверн должен встретиться с Александром Поветкиным, состоится. К Стиверну не были применены более жесткие санкции, поскольку это первый допинг-случай в карьере спортсмена. Канадец оштрафован на 75 тысяч долларов. WBC назначил ему 40 часов общественных работ на тему продвижения антидопинга среди молодых спортсменов.

Бой Поветкин – Стиверн должен пройти 17 декабря в Екатеринбурге.

0
0
0
5
Материалы REN-TV

Гиви наступает из Приднестровья...

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Женщину-трансгендера отправляют в мужское СИЗО в Москве...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

spetrov

Все животные равны, но некоторые равнее.

01:26

Ж и в о й

Хах)

01:09

Thomas_Boy

Он канадец. Ему можно.

00:38

DR_DRIVE

Канадец тем самым пытался спастись от Поветкина, но не вышло, так как тяжвесы в боксе совсем сдуваться начали, никто ни с кем не хочет биться, все чемпионы мира в своём дворе, Деонтей Вайлдер тому пример. Кличко с Фьюри к годам 50 проведут ещё один бой, после 2-3 отмен из-за допинга и травм. Ну и если бы ещё и этот бой из-за допинга отменили, то смешанные единоборства точно бы поступил с боксом как диски в своё время поступили с видеокассетами.

00:30

Самурай Игорь

Как наши, так дисквалифицировать пожизненно, как свои, так погрозить пальчиком... Противно...

00:21

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ