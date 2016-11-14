Допинг-проба Стиверна дала положительный результат, но бой с Поветкиным состоится

Допинг-проба Бермейна Стиверна, взятая 4 ноября этого года, дала положительный результат, сообщает Boxing247 со ссылкой на WBC. В организме канадца найдено запрещенное вещество метилгексанамин. Стиверн сообщил, что оно попало в его организм вместе с пищевой добавкой, при этом он не знал, что в ее состав входит это запрещенное вещество.
Тем не менее, бой за звание "временного" чемпиона мира по версии WBC, в котором Стиверн должен встретиться с Александром Поветкиным, состоится. К Стиверну не были применены более жесткие санкции, поскольку это первый допинг-случай в карьере спортсмена. Канадец оштрафован на 75 тысяч долларов. WBC назначил ему 40 часов общественных работ на тему продвижения антидопинга среди молодых спортсменов.
Бой Поветкин – Стиверн должен пройти 17 декабря в Екатеринбурге.
spetrov
Все животные равны, но некоторые равнее.
01:26
Ж и в о й
Хах)
01:09
Thomas_Boy
Он канадец. Ему можно.
00:38
DR_DRIVE
Канадец тем самым пытался спастись от Поветкина, но не вышло, так как тяжвесы в боксе совсем сдуваться начали, никто ни с кем не хочет биться, все чемпионы мира в своём дворе, Деонтей Вайлдер тому пример. Кличко с Фьюри к годам 50 проведут ещё один бой, после 2-3 отмен из-за допинга и травм. Ну и если бы ещё и этот бой из-за допинга отменили, то смешанные единоборства точно бы поступил с боксом как диски в своё время поступили с видеокассетами.
00:30
Самурай Игорь
Как наши, так дисквалифицировать пожизненно, как свои, так погрозить пальчиком... Противно...
00:21