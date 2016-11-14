Допинг-проба Стиверна дала положительный результат, но бой с Поветкиным состоится

Допинг-проба Бермейна Стиверна, взятая 4 ноября этого года, дала положительный результат, сообщает Boxing247 со ссылкой на WBC. В организме канадца найдено запрещенное вещество метилгексанамин. Стиверн сообщил, что оно попало в его организм вместе с пищевой добавкой, при этом он не знал, что в ее состав входит это запрещенное вещество.

Тем не менее, бой за звание "временного" чемпиона мира по версии WBC, в котором Стиверн должен встретиться с Александром Поветкиным, состоится. К Стиверну не были применены более жесткие санкции, поскольку это первый допинг-случай в карьере спортсмена. Канадец оштрафован на 75 тысяч долларов. WBC назначил ему 40 часов общественных работ на тему продвижения антидопинга среди молодых спортсменов.

Бой Поветкин – Стиверн должен пройти 17 декабря в Екатеринбурге.