Допинг-проба "Б" Поветкина будет вскрыта 5 января

VADA уведомила WBC, что допинг-проба "Б" российского боксера Александра Поветкина будет вскрыта 5 января в Лос-Анджелесе, сообщает Fight News. Отметим, что запрос на ее вскрытие ранее отправляла компания "Мир бокса" Андрея Рябинского.

Напомним, что в допинг-пробе от 6 декабря было обнаружено минимальное количество вещества остарина, из-за чего федерация отказалась санкционировать бой россиянина с Бермейном Стиверном. В итоге, вместо канадца Поветкин провел поединок с французом Жоанн Дюопа в этот же день и одержал победу нокаутом в шестом раунде.