Дон Кинг: "Рябинский несет ответственность за действия Поветкина"

Промоутер канадского боксера Бермейна Стиверна Дон Кинг выразил разочарование в связи со срывом боя за титул временного чемпиона WBC против Александра Поветкина. Поединок должен был состояться 17 декабря в Екатеринбурге, но был отменен из-за положительной допинг-пробы россиянина. По мнению Кинга, одним из виновников ситуации стала промоутерская компания "Мир бокса" и ее руководитель Андрей Рябинский.

- Мы очень опечалены случившимся. Мое сердце разбито, - цитирует "Р-Спорт" Кинга. - Я так разочарован! Мы так серьезно готовились, много работали над организацией этого поединка, уладили все детали, подписали контракт, бой был санкционирован WBC. А Поветкин совершил это дважды подряд, тем самым скомпрометировав "Мир бокса", WBC и свой менеджмент. Потому что они, в частности Рябинский, несут ответственность за действия Поветкина.

Ранее Рябинский судился с Кингом по делу о нарушении условий контракта на проведение поединка россиянина Дениса Лебедева и Гильермо Джонса, когда проба панамца дала положительный результат. Российский промоутер одержал победу и отсудил 1,6 миллиона долларов у американского коллеги.

- Я уже нес нелегкую ответственность за моего боксера, попавшегося на допинге. А теперь бог ему эту ситуацию вернул, - добавил кинг.