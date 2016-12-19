11:27 | БОКС — Профессиональный

Дон Кинг: "Поветкин стал настоящим позором"

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Американский промоутер Дон Кинг, представляющий интересы боксера Бермейна Стиверна, подчеркнул, что пришло время, когда Александр Поветкин должен отвечать за свои действия в суде. В день боя между канадцем и россиянином за право быть официальным претендентом на титул Всемирного боксерского совета (WBC) стало известно об обнаружении запрещенного препарата в допинг-пробе Поветкина. В его анализах был обнаружен остарин.

 
Справа налево: русский витязь Александр Поветкин, русский богатырь (возможно, первый на Руси допингист) Илья Муромец и еще один русский богатырь, Алексей Ловчев, который въехал на должность советника губернатора на белом коне.Илья Муромец тоже принимал допинг

– Увы, но Поветкин стал настоящим позором. Дважды подряд перед боями за титул его допинг-тесты дали положительный результат, – приводит Boxingscene слова Кинга. – Я за то, чтобы победитель определялся на ринге, но настало время, когда это должен решить суд. Не знаю, что происходит с российскими спортсменами, которых обвиняют в употреблении запрещенных веществ, но этому должен прийти конец.

Напомним, ранее промоутер Андрей Рябинский отсудил у Дона Кинга 1,6 миллиона долларов за сорванный бой между Денисом Лебедевым и Гильермо Джонсоном. Поединок должен был пройти 25 апреля 2014 года в Москве, но был отменен за несколько часов до начала из-за положительной допинг-пробы панамского спортсмена.

Дон Кинг готовится подать в суд за срыв боя Поветкин – Стиверн

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КОММЕНТАРИИ (3)
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merniloskut

Идёт война, в которой враги, используют все свои поганые средства!

12:12

armi

Последний Легион ДОН КИНГ - ЭТО ПОСЛЕДНЯЯ МРАЗЬ, который только за два доказанных убийства отсидел всего 4 года. И сколько он обманул боксёров по всему миру, загоняя их в кабальные условия и забирая у них до 90 % гонораров. 11:47 ...................................................................................................................................... ++++++++++++!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

11:57

Последний Легион

ДОН КИНГ - ЭТО ПОСЛЕДНЯЯ МРАЗЬ, который только за два доказанных убийства отсидел всего 4 года. И сколько он обманул боксёров по всему миру, загоняя их в кабальные условия и забирая у них до 90 % гонораров.

11:47

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ