Дон Кинг: "Поветкин стал настоящим позором"

Американский промоутер Дон Кинг, представляющий интересы боксера Бермейна Стиверна, подчеркнул, что пришло время, когда Александр Поветкин должен отвечать за свои действия в суде. В день боя между канадцем и россиянином за право быть официальным претендентом на титул Всемирного боксерского совета (WBC) стало известно об обнаружении запрещенного препарата в допинг-пробе Поветкина. В его анализах был обнаружен остарин.

– Увы, но Поветкин стал настоящим позором. Дважды подряд перед боями за титул его допинг-тесты дали положительный результат, – приводит Boxingscene слова Кинга. – Я за то, чтобы победитель определялся на ринге, но настало время, когда это должен решить суд. Не знаю, что происходит с российскими спортсменами, которых обвиняют в употреблении запрещенных веществ, но этому должен прийти конец.

Напомним, ранее промоутер Андрей Рябинский отсудил у Дона Кинга 1,6 миллиона долларов за сорванный бой между Денисом Лебедевым и Гильермо Джонсоном. Поединок должен был пройти 25 апреля 2014 года в Москве, но был отменен за несколько часов до начала из-за положительной допинг-пробы панамского спортсмена.

Дон Кинг готовится подать в суд за срыв боя Поветкин – Стиверн