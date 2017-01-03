Дон Кинг: "Потери от отмены боя с Поветкиным составили 1,8 - 1,9 миллиона"

Промоутер боксера Бермейна Стиверна Дон Кинг отметил, что потери от отмены боя его клиента с россиянином Александром Поветкиным составили почти 2 миллиона долларов. Поединок должен был состояться в декабре в Екатеринбурге, но был отменен из-за положительной пробы Поветкина на остарин.

- После всего Стиверн был очень сильно разочарован, - цитирует "Р-Спорт" Кинга. - Он потерял 1,5 миллиона долларов. Плюс мы потеряли те деньги, которые вложили в его подготовку, - около 300 - 400 тысяч долларов. Мы проиграли торги, мы вложились в подготовку, в перелеты, в визы для всей команды. Также мы потеряли деньги, которые должны были получить после боя. Все те потери, которые произошли, - это просто катастрофа! Не могу предсказать, что произойдет в будущем с этим боем. В этой ситуации мы жертвы, она нас очень серьезно ранила. Как с точки зрения денег, так и морально.

Учитывая то, что WBC должны сохранять чистоту боев, которые они санкционируют и проводят, в случае доказательства его виновности они должны будут отстранить Поветкина на несколько лет.