10:15 | БОКС — Профессиональный

Дон Кинг готовится подать в суд за срыв боя Поветкин - Стиверн

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Промоутер канадского боксера Бермейна Стиверна Дон Кинг собирает документы и в ближайшее время планирует подать иск в суд за срыв поединка его подопечного против Александра Поветкина. В день боя за право быть официальным претендентом на титул Всемирного боксерского совета (WBC) стало известно об обнаружении запрещенного препарата в допинг-пробе россиянина. В анализах Поветкина был обнаружен остарин.

 
Александр ПОВЕТКИН на церемонии взвешивания перед предыдущим отмененным боем.Отмена боя Поветкина: шок и позор

- Дон Кинг собирает документы для подачи иска в суд на промоутеров Поветкина за срыв поединка, иск может быть подан в ближайшее время, - приводит ТАСС слова представителя команды Стиверна.

Напомним, ранее промоутер Андрей Рябинский отсудил у Дона Кинга 1,6 миллиона долларов за сорванный бой между Денисом Лебедевым и Гильермо Джонсоном. Поединок должен был пройти 25 апреля 2014 года в Москве, но был отменен за несколько часов до начала из-за положительной допинг-пробы панамского спортсмена.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Последний Легион

Никто бой не срывал, стиверн сам же и отказался от боя. А дон кингу, этому упырю, пора дать по рогам.

10:59

Enich

опа, кому-то отвёрточка прилетела:))

10:40

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