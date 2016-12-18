Дон Кинг готовится подать в суд за срыв боя Поветкин - Стиверн

Промоутер канадского боксера Бермейна Стиверна Дон Кинг собирает документы и в ближайшее время планирует подать иск в суд за срыв поединка его подопечного против Александра Поветкина. В день боя за право быть официальным претендентом на титул Всемирного боксерского совета (WBC) стало известно об обнаружении запрещенного препарата в допинг-пробе россиянина. В анализах Поветкина был обнаружен остарин.

- Дон Кинг собирает документы для подачи иска в суд на промоутеров Поветкина за срыв поединка, иск может быть подан в ближайшее время, - приводит ТАСС слова представителя команды Стиверна.

Напомним, ранее промоутер Андрей Рябинский отсудил у Дона Кинга 1,6 миллиона долларов за сорванный бой между Денисом Лебедевым и Гильермо Джонсоном. Поединок должен был пройти 25 апреля 2014 года в Москве, но был отменен за несколько часов до начала из-за положительной допинг-пробы панамского спортсмена.