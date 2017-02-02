Дмитрий Пирог: "Сомневаюсь в результатах проб Поветкина"

Экс-чемпион WBO Дмитрий Пирог отметил, что история с выявлением следов допинга в пробе "Б" Александра Поветкина может носить политический окрас. В декабре проба "A" россиянина показала сверхмалую концентрацию остарина, из-за чего был сорван его поединок с Бермейном Стиверном за звание временного чемпиона мира. Сегодня стало известно, что в пробе "Б" также выявлено незначительное содержание остарина.

– Начнем с того, что нынешнее время носит политический окрас, – сказал Пирог. – Насколько я понимаю, это исследования американской лаборатории, поэтому я не сомневался, что там может быть любой результат, и не факт, что он будет честный. Как мы его можем перепроверить? Никак. А сказать можно все что угодно.

– Считаете, что это политические игры?

– Понимая, кто за этим стоит, я не исключаю такого варианта. Это мощные величины и в спорте, и вообще в этом бизнесе. Здесь крутятся очень большие деньги, поэтому, не вникая в подробности, я могу предположить, что там как хотят, так и выносят решение. На чем основывается их желание так поступить – не нам судить, потому что мы не знаем всех этих закулисных игр. Но у меня есть сомнения в результатах проб Саши, потому что решение выносят американцы, а мы все знаем, как они сейчас относятся к нашим спортсменам.

– Поветкину стоит отстаивать свои права?

– Я думаю, не нужно оставлять все как есть. У него очень сильная команда, в том числе юристов. Не сомневаюсь, что его менеджеры и промоутеры приложат максимум усилий, чтобы докопаться до истины. Но я не уверен, что все эти действия принесут какой-то результат. Наверное, всем россиянам в сложившейся ситуации не стоит воспринимать буквально все то, что произносится из-за океана, нужно трезво оценивать ситуацию. Думаю, целесообразно поддержать наших спортсменов. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)