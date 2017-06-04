Дмитрий Пирог: "Кудряшову удался достойный реванш"

Бывший чемпион мира по версии WBO в среднем весе и член комитета Госдумы по спорту Дмитрий Пирог прокомментировал итоги поединка за титул WBC Silver, в котором Дмитрий Кудряшов нокаутировал нигерийца Оланреваджу Дуродолу в пятом раунде.

– Очень достойный реванш, – заявил Пирог. – Безоговорочная победа Дмитрия, который был лучше во многих компонентах. Оба парня очень плотно били, не стесняясь, шли в размен ударами. Даже после боя сохранилась интрига, и зрителям было бы очень интересно, если бы устроили третью схватку. Драка тяжелых ребят вызывает лишь восторг.

– Чем был силен соперник нашего боксера?

– Честно говоря, другими глазами взглянул на Дуродолу. В первом бою показалось, что тот выиграл благодаря "лаки панчу" (удачному удару. – Прим. "СЭ"), но сейчас стало понятно, что нигериец – очень неудобный соперник.

– Что нужно учесть Кудряшову перед следующим боем с Майрисом Бриедисом?

– Предстоит интересная схватка с непростым соперником из Латвии. Если не закончить ее досрочно, Майрис может измотать и перебоксировать в поздних раундах. Нашему боксеру необходимо разнообразнее действовать в ринге. Во вчерашнем поединке он был настроен на один плотно нанесенный удар, чаще всего слева. Однако этого не всегда достаточно в бою с терпеливым и многоударным соперником. Знаю, что Дмитрий умеет боксировать, выбрасывая много ударов, но в последнем бою этого не было видно. Думаю, именно это может стать залогом успеха в следующем поединке с Бриедисом. (Евгений БЕЛОУСОВ)