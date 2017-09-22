Дмитрий Кудряшов: "Поединок с Дортикосом - главный бой в моей карьере"

Россиянин Дмитрий Кудряшов в преддверии четвертьфинального боя Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) с кубинцем Юниером Дортикосом отметил важность предстоящего поединка. По его словам, он готов к двенадцатираундовой битве.

– Я много лет упорно шел к возможности завоевать чемпионский титул, – цитирует Кудряшова vsenabox.ru. – Я понимаю, что мне будет противостоять очень сильный соперник. Мы приложили все усилия, чтобы подготовиться физически и психологически к двенадцатираундовой битве. Я благодарю своих болельщиков за поддержку. На сегодняшний день – это главный бой в моей карьере. В субботу я покажу, все на что способен".