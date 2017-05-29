Дмитрий Кудряшов: "Драйв сохранился, охота поквитаться за единственное поражение"

Бой-реванш между боксерами первого тяжелого веса Дмитрием Кудряшовым и Оланреваджу Дуродолой состоится 3 июня в Ростове-на-Дону.

Драйв за полтора года с первого боя сохранился, потому что достаточно посмотреть послужной список – единственное поражение, охота за него поквитаться. Бой будет в родных для меня краях, это будет дополнительной поддержкой для меня. Для меня это большая радость и большое событие, что я могу драться. Поражение двигало меня вперед, это всегда неприятно. Я детально разобрал ситуацию, сейчас все в порядке – готов выйти и сделать свою работу. (Елена СОБОЛЬ)