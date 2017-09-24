Дмитрий Кудряшов: "Дортикос бьет не сильно, но точно"

Российский боксер Дмитрий Кудряшов расстроен из-за того, что не сумел ничего противопоставить кубинцу Юниеру Дортикосу в четвертьфинале Всемирной суперсерии бокса (WBSS). В воскресенье россиянин нокаутом во втором раунде уступил Дортикосу в 1/4 финала Всемирной суперсерии бокса.

– Я расстроен, что не смог порадовать зрителей хорошей дракой, но так бывает, это бокс, – цитирует ТАСС Кудряшова. – Я пропустил удар, и все закончилось. Уважение сопернику, возможно, он бьет не столько сильно, сколько точно.