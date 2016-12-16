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Дмитрий Кириллов: "Главное, чтобы у Поветкина не было недооценки Стиверна"

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Бывший чемпион мира по версии IBF Дмитрий Кириллов отметил, что шансы Александра Поветкина в бою с Бермейном Стиверном намного предпочтительнее. Бой за звание временного чемпиона по версии WBC между россиянином и канадцем состоится 17 декабря в Екатеринбурге.

- Противник у Саши серьезный, настораживает приезд Дона Кинга, - приводит "Р-Спорт" слова Кириллова. - Сейчас Александр в корне поменялся, и я надеюсь, что он выиграет, причем досрочно. Стиверн боксировал все раунды с Уайлдером, но проиграл. А я на 100% уверен, что Саша прошел бы Уайлдера легко. Главное, чтобы не было недооценки, чего у Саши никогда не случалось.

Посмотрите букмекерские раскладки, где Саша просто явный фаворит. Но я бы не давал такую большую разницу в коэффициентах. Стиверн очень опасен, но фаворит, конечно же, Поветкин. Но не настолько явный, как это многие преподносят. Я бы вообще сказал, что бой может сложиться тяжело.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/fights/20161216/1113823229.html

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