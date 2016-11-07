Дмитрий Чудинов станет претендентом на пояс WBO, если победит Мюррея

Промоутер Умар Кремлев, представляющий интересы Дмитрия Чудинова, сообщил, что российский боксер станет обязательным претендентом на чемпионский пояс WBO, если 12 ноября в Монако победит британца Мартина Мюррея. В таком случае Чудинов проведет бой с чемпионом мира во втором среднем весе Хильберто Рамиресом их Мексики.

- Я думаю, что Дмитрий должен спокойно пройти Мюррея, - приводит "Р-Спорт" слова Кремлева. - Есть такая уверенность. Сейчас он хорошо себя чувствует в весе до 76 кг, ранее 72 кг был не его вес. Этот бой будет за титул WBO Inter-Continental. В случае победы над Мюрреем Дмитрий будет драться с Рамиресом, то есть станет обязательным претендентом.