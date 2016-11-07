17:08 | БОКС — Профессиональный

Дмитрий Чудинов станет претендентом на пояс WBO, если победит Мюррея

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Промоутер Умар Кремлев, представляющий интересы Дмитрия Чудинова, сообщил, что российский боксер станет обязательным претендентом на чемпионский пояс WBO, если 12 ноября в Монако победит британца Мартина Мюррея. В таком случае Чудинов проведет бой с чемпионом мира во втором среднем весе Хильберто Рамиресом их Мексики.

- Я думаю, что Дмитрий должен спокойно пройти Мюррея, - приводит "Р-Спорт" слова Кремлева. - Есть такая уверенность. Сейчас он хорошо себя чувствует в весе до 76 кг, ранее 72 кг был не его вес. Этот бой будет за титул WBO Inter-Continental. В случае победы над Мюрреем Дмитрий будет драться с Рамиресом, то есть станет обязательным претендентом.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/fights/20161107/1111957501.html

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