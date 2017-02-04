Дмитрий Чудинов: "Папп не дожил бы до восьмого раунда"

Российский боксер Дмитрий Чудинов после победы над венгром Золтаном Паппом нокаутом в первом раунде, заявил, что заранее был уверен, что бой не дойдет до судейского решения. Поединок проходил в полутяжелом весе. Чудинов нокаутировал Паппа в первом раунде ударом по печени. Следующий бой российский боксер планирует провести 8 апреля за титул чемпиона Европы по версии EBU во втором среднем весе против доминиканца Мариано Иларио.

– Я знал, что нужно работать по корпусу и хотел сделать все чисто, - сказал Чудинов. - Хорошо, что так и вышло и я смог нокаутировать его в первом раунде. Для меня это важно, потому что в апреле у меня будет поединок с Иларио и сегодняшний бой придает мне уверенности. Но даже если бы я не нокаутировать Паппа в первом раунде, до восьмого он бы не дожил. (Сергей ФИШ)