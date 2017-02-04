Дмитрий Чудинов: "Федя изобьет Гроувза"

Бывший временный чемпион WBA в среднем весе Дмитрий Чудинов выразил уверенность в победе своего младшего брата Федора в бою с Джорджем Гроувзом за пояс WBA (Super) во втором среднем весе. Поединок должен состояться в Лондоне, предварительная дата - 25 февраля.

- Федя такой человек, ему вообще не важно, с кем и когда он встретится, главное - бой, - цитирует "Р-Спорт" Чудинова-старшего. - Единственное, обидно, что затянулась эта история с поясом у него. Очень долго длилась, он всего один бой провел в прошлом году. Многие могут подумать, что он в плохой форме. Он давно не выходил на ринг, но не потерял форму, уверен, что ему удастся завоевать пояс. Он изобьет Гроувза.