Дмитрий Бивол: "Я готов к любому сопернику"

Российский боксер Дмитрий Бивол после победы над Айзеком Чилембой в Атланик-Сити заявил, что бой был непростым. Россиянин в третий раз защитил титул WBA в полутяжелом весе.

- Все было по плану, но бой был непростым, - приводит ТАСС слова Бивола. - Чилембу до этого никто не нокаутировал, были только нокдауны, поэтому победить досрочно было сложно. Я хорошо попал в начале боя, но решил не форсировать события. Сейчас готов к любому сопернику, потому что я чемпион и должен защищать титул.