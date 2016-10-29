22:38 | БОКС — Профессиональный

Дмитрий Бивол победил Махтеенко

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Претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг Дмитрий Бивол нанес поражение украинцу Евгению Махтеенко в поединке, проходившем в Екатеринбурге. Судьи единогласно присудили победу россяинину со счетом 100-90. Напомним, что изначально его противником должен был стать Абдалла Пазивапази из Танзании, но африканец получил травму.

Теперь на счету Бивола восемь побед на профессиональном ринге (из них шесть – нокаутом) и ни одного поражения. Махтеенко уступил уже в шестой раз в восьми боях.

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