Дмитрий Бивол: "Наверное, это был мой лучший удар в карьере"

Российский боксер Дмитрий Бивол после защиты титула чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе заявил, что был уверен в своей победе. Напомним, что спортсмен отправил в нокаут австралийца Трента Бродхерста в первом раунде.

– Да, наверное, это был мой лучший удар в карьере, – сказал во флеш-интервью Бивол. – Я попал очень хорошо, прочувствовал этот удар. Был уверен в победе. Все хотят видеть нокаут, в первом раунде, в 11-м, неважно, и я это сделал. Надеюсь, что людям понравилось, и они получили удовольствие.

Над чем поработать? Нужно всегда развивать все свои сильные стороны. Если я умею хорошо бить с правой, надо работать на этим лучше. Нужно стремиться на каждой тренировке работать все лучше и лучше.

Надеюсь, я смогу стать лучшим боксеров, не зависимо от категории. Сейчас много хороших боксеров, но посмотрим, кто будет лучшим. Знаю, что WBA хотят провести обязательную защиту, и я готов. Мне все равно, с кем надо будет проводить защиту. Я уверен в победе.

Бивол отправил Бродхерста в нокаут. Как это было