Дмитрий Бивол: "Гассиев разрушил планы Влодарчика совершенным ударом"

Боксе Дмитрий Бивол заявил о том, что получил удовольствие от поединка между Муратом Гассиевым и Кшиштофом Влодарчиком в четвертьфинале WBSS. Бой завершился победой россиянина в третьем раунде, Гассиев нокаутировал поляка ударом по печени.

– Я получил удовольствие от боя Гассиев – Влодарчик. Гассиев показал прекрасную комбинацию и одержал прекрасную победу, – приводит Boxing Scene слова Бивола. – Мне кажется, что Володарчик в первых раундах хотел заставить Гассиева выбрасывать удары, чтобы потом перехватить инициативу.

Но комбинация Гассиева застала его врасплох, разрушив эти планы. Удар был точным и совершенным. Мне кажется, что российские болельщики остались довольны выступлением Мурата. Он показал отличные боксерские навыки.

Утюгом по печени. Гассиев разобрался с Влодарчиком