Дмитрий Бивол: "Чтобы дальше расти, нужны спарринги в США"

Временный чемпион мира в весовой категории до 79,4 кг по версии WBA Дмитрий Бивол после победы над украинцем Евгением Махтиенко в рамках боксерского вечера в Екатеринбурге (все судьи отдали победу россиянину со счетом 100:90) посетовал, что ему не удалось нокаутировать соперника. Также россиянин подчеркнул, что намерен тренироваться в США.

– Моей задачей сегодня было работать сериями, – заявил Бивол. – Находить незащищенные места в обороне соперника, и пробивать туда серии. К сожалению, не получилось нокаутировать, добить его. Это проблема подготовки к бою, уровень спарринг-партнеров, который у меня был. В целом, я доволен проведенным боем. Учитывая то, что имя соперника я узнал за три дня боя – неплохо получилось.

– В пятом раунде был момент, когда казалось еще немного, и украинец упадет.

– Да, был такой момент, но добить не получилось.

– Как вам Екатеринбург и его болельщики?

– Здорово все. Учитывая, что я еще малоизвестный боксер, мне очень понравилось, как меня поддерживала публика.

- Руслан Проводников заявил "СЭ", что считает вас одним из самых перспективных боксеров в своем весе не только в России, но и в мире. Понимаете, какая это ответственность, осознаете это?

– Мне очень приятно, что такой боксер, как Проводников, столь лестно отзывается о моих перспективах, но чтобы расти дальше, мне нужны сильные спарринг-партнеры. И готовиться желательно не в Санкт-Петербурге, а в США. (Алексей МАКСИМОВ)

Руслан Проводников: "Бивол – один из самых перспективных боксеров в мире"