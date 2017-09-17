Директор атлетической комиссии Невады - о бое Головкин - Альварес: "У судьи был неудачный день"

Исполнительный директор Атлетической комиссии штата Невада Боб Беннетт раскритиковал работу рефери боя за звание чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом Аделаиды Бирд. Судья, которая за 20 лет работы судьей была назначена на 442 поединка, присудила победу Альваресу. Еще один судья отдал победу Головкину, а третий - зафиксировал ничью.

- Чтож, это жизнь судьи. Был серьезный поединок, а у нее был неудачный день, - цитирует АП Беннетта.

Напомним, по итогам боя, который состоялся в Лас-Вегасе в ночь на воскресенье, казахстанский боксер сохранил титулы.

Ничья, которая не устроила никого // Лучшие кадры боя Головкин - Альварес

Яркие моменты боя Головкин - Альварес