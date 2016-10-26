11:48 | БОКС — Профессиональный

Дэвид Хэй: "В 2017 году я снова буду чемпионом"

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Бывший чемпион мира Дэвид Хэй уверен, что в следующем году он завоюет титул в супертяжелом весе. Он должен будет встретиться с победителем пары Джозеф ПаркерЭнди Руис, которые в декабре поборются за вакантный пояс WBO.

– В 2017 году я снова буду чемпионом, – цитирует Boxingscene Хэя. – Я это знаю, я это чувствую. Не так важно, когда это произойдет: в начале года или в конце. Когда я выйду на ринг, то соберу воедино свой 26-летний опыт, все тренировки, все умения и знания, чтобы взять этот пояс.

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