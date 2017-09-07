Дэвид Хэй: "До конца карьеры проведу еще четыре боя"

Бывший чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO Дэвид Хэй планирует провести бой до конца года. При этом британец подчеркнул, что не намерен всеми силами организовывать поединок с соотечественником Тони Белью, от которого потерпел поражение.

– Сейчас я работаю над возвращением. Я планирую провести бой до конца года, – приводит Boxing Scene слова Хэя. – Я бы сказал, что проведу четыре поединка до того, когда уйду навсегда. Не буду пытаться получить бой с Белью, затаив дыхание. Если это произойдет, то произойдет. На данный момент я не хочу вкладывать в это свои деньги.