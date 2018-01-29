Деонтей Уайлдер: "В 86-м году я бы отлупил Тайсона"

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер заявил, что является одним из лучших бойцов в истории бокса. Также он подчеркнул, что смог бы справиться с Майком Тайсоном, когда тот был на пике карьеры.
– Если бы я подрался с Тайсоном в 86-м году, я бы отлупил этого парня, – цитирует Boxing Scene Уайлдера. – Я знаю, о чем говорю, люди вечно смотрят на старую школу, новую школу, но нет такой школы, где я не был бы номером один в мире.
Напомним, что 3 марта в Нью-Йорке 32-летний Уайлдер будет защищать титул чемпиона мира в бою с Луисом Ортисом.
Материалы других СМИ
oleg.bob
Трепло! В 86-м Тайсон бы его уничтожил!
18:09
Vizioso
Ох, а я бы в 1812-ом Наполеону навалял под Смоленском, но, увы, история не терпит сослагательного наклонения:(
18:06
konec mira
У-ха-ха!!!
17:05
Как так?
вот уж действительно, болтать - не мешки ворочать. в лучшую пору Тайсона тоже было немало "отлупщиков", но все они в итоге огребали, огребали, огребали...
17:05