Деонтей Уайлдер: "С двумя нокдаунами, конечно, выиграл я"

Американский боксер Деонтей Уайлдер считает, что ему должны были присудить победу в поединке с британцем Тайсоном Фьюри. Бой завершился вничью, и американец сохранил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC.

- Несомненно, с двумя нокдаунами я выиграл бой, - цитирует Уайлдера ВВС. - не думаю, что он контролировал бой. Он не причинил мне вреда. Я был слишком нерешительным. Слишком часто выбрасывал вперед правую руку и слишком форсировал свои удары. Не знаю, будет ли повторный бой, но я хотел бы этого. Мы должны сделать это еще раз.

Один из судей отдал победу Уайлдеру (115 – 111), второй – Фьюри (114-110), а третий зафиксировал равный счет (113-113).