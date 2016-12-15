Деонтей Уайлдер: "Поветкин победит Стиверна. Русским доверять нельзя"

Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер не сомневается в победе россиянина Александра Поветкина над канадцем Бермейном Стиверном. По его словам, дело в том, что русские всегда жульничают. Напомним, что ранее бой самого Уайлдера с Поветкиным был отменен после обвинения россиянина в нарушении антидопинговых правил.

– Если бой в России, то Поветкин его выиграет. У меня нет сомненинй по поводу этого. В тяжелом весе нужен только один удар, – приводит слова Уайлдера Boxing Scene. - При этом многое происходит в боксерской игре и без этого. Особенно когда дело касается русских.

Раз за разом мы видим это, особенно в 2016 году, когда дело приняло глобальные масштабы. Вся эта история с Олимпиадой и их обманом. Им нельзя доверять. В боксе доверять нельзя никому, но они – другая порода людей.