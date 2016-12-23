Деонтей Уайлдер: "Мое сердце - с Джошуа, а разум - с Кличко"

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер считает, что украинец Владимир Кличко победит британца Энтони Джошуа в бою за чемпионский пояс IBF. Поединок пройдет 29 апреля в Лондоне.

– Мое сердце - с Джошуа, а разум - на стороне Кличко, – цитирует Boxingnews24 Уайлдера. – У Кличко уже возраст, но тут вопрос стиля – он определяет победителя. Оба боксера обладают хорошим мастерством, это будет интересный бой. Лично я хотел бы встретиться с Джошуа. Это был бы великолепный поединок, очень зрелищный. Мы оба сильны. И этого хотели бы болельщики.