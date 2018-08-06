Деонтей Уайлдер: "Джошуа будет тяжело с Поветкиным"

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер считает, что встреча с Александром Поветкиным будет непростой для британца Энтони Джошуа.

– Я думаю, что это определенно будет тяжелый бой для Джошуа, – цитирует BoxingScene Уайлдера. – Поветкин – отличный боксер. Он очень умен на ринге. У него есть проблемы с высокими соперниками, но он умен. И если у него появится возможность, он ей воспользуется и сделает все, чтоб победить.

Поединок между британцем и россиянином пройдет 22 сентября в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Джошуа ранее заявил, что не считает обязательного претендента на титул WBA Поветкина сильным соперником.