Деонтей Уайлдер: "Часть меня все еще хочет провести бой с Поветкиным"

Чемпион мира по версии WBC американец Деонтей Уайлдер считает, что бой с россиянином Александром Поветкиным является пустой тратой времени. Уайлдер должен был провести защиту титула в бою против Поветкина еще в мае 2016 года. Поединок был отменен из-за того, что в организме россиянина были найдены следы мельдония.

Напомним, что на данный момент идет судебное разбирательство между Поветкиным и Уайлдером. Российская сторона подала иск о защите чести и достоинства в Федеральный окружной суд южного округа Нью-Йорка на сумму 34,5 миллиона долларов.

– Часть меня все еще хочет провести бой с Поветкиным, – цитирует Уайлдера boxinscene. com. – Но бой с Поветкиным – это пустая трата не только моего времени, но и моей команды.