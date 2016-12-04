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Денис Лебедев: "Желание провести реванш - естественное в такой ситуации"

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Чемпион мира по версии WBA в первом тяжелом весе Денис Лебедев признался, что хотел бы боя-реванша с Муратом Гассиевым. Последний отобрал у Лебедева чемпионский пояс IBF, одержав победу раздельным решением судей в 12 раундах.

– Насколько знаю, Мурат был официальным претендентом. И о реванше речи не идет, – цитирует "Российская газета" Лебедева. – Хотя это было бы нормальное желание каждого спортсмена в такой ситуации.

Ранее промоутер Гассиева подтвердил готовность провести реванш, если на кону будут два чемпионских пояса.

Дополнительная информация

https://rg.ru/2016/12/04/lebedev-mozhet-sudbu-boia-reshil-udar-po-pecheni.html

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