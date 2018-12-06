Денис Лебедев: "Жду ответа от Усика"

Российский боксер Денис Лебедев сообщил, что начнет подготовку к бою с Александром Усиком только после того, как будет подписан контракт. Ранее WBA решила провести бой между россиянином, который является чемпионом "в отпуске", и украинцем, который владеет всеми титулами в первом тяжелом весе. Поединок может состояться до 10 марта 2019 года.

- Я чувствую себя легко, свободно и комфортно, - приводит "РИА Новости" слова Лебедева. - Что меня радует еще больше - я подхожу к гардеробу и надеваю любые джинсы или костюм. Я нахожусь в своем весе и стараюсь его держать. Потому что сейчас идут переговоры о бое с командой Александра Усика. И я жду ответа.

WBA постановила договориться и провести бой до марта или в марте. Конкретную подготовку я начну только тогда, когда будет подписан контракт. Я совершаю пробежки, гуляю с собаками – все то же самое, только без бокса. Я даже не провожу "бой с тенью", я полюбил бег. 10-километровая часовая пробежка для меня обычное дело.