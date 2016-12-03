23:43 | БОКС — Профессиональный

Денис Лебедев: "Я бы не сказал, что проиграл Гассиеву"

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Российский боксер Денис Лебедев поздравил соотечественника Мурата Гассиева в бою за титул чемпиона IBF в первом тяжелом весе. Гассиев отобрал у Лебедева чемпионский пояс раздельным решением судей (113:114; 116:112; 116:111) по итогам 12 раундов.

- Я бы не сказал, что проиграл этот бой. Судьям видней, -  сказал Лебедев в интервью в ринге после боя. Победил сильнейший. Гассиев был лучше. Думаю, началась эра Мурата Гассиева. Поздравляю команду Мурата, а я еще повоюю. 

Я сделал все, что мог, благодарю всех за поддержку. Извините, что так получилось. Буду работать. 

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