Денис Лебедев: "Я бы не сказал, что проиграл Гассиеву"

Российский боксер Денис Лебедев поздравил соотечественника Мурата Гассиева в бою за титул чемпиона IBF в первом тяжелом весе. Гассиев отобрал у Лебедева чемпионский пояс раздельным решением судей (113:114; 116:112; 116:111) по итогам 12 раундов.

- Я бы не сказал, что проиграл этот бой. Судьям видней, - сказал Лебедев в интервью в ринге после боя. Победил сильнейший. Гассиев был лучше. Думаю, началась эра Мурата Гассиева. Поздравляю команду Мурата, а я еще повоюю.

Я сделал все, что мог, благодарю всех за поддержку. Извините, что так получилось. Буду работать.