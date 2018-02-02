Денис Лебедев: "WBA принял справедливое, но о завершении карьеры не думаю"

Россиянин Денис Лебедев заявил, что решение WBA о его переводе в статус "чемпиона в отпуске" является справедливым, но он хочет встретиться с победителем Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

Вчера WBA сообщила о том, что Лебедев, не принимающий участие во WBSS, объявлен "чемпионом в отпуске", а его титул будет разыгран в полуфинале WBSS между чемпионом IBF Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом, который ранее обладал поясом WBA Regular. Согласно решению WBA, Лебедев будет обязан встретиться с победителем суперсерии.

- Учитывая то, что я уже долгое время не боксировал, не защищал титул, это справедливое решение. Наверное, даже хорошее отношение с этой организацией позволило меня совсем не освободить (от титула), а сделать "чемпионом в отпуске". Это хорошее и справедливое решение, - цитирует "Р-Спорт" Лебедев. – Конечно, хочу встретиться с победителей суперсерии. Победитель этого турнира – это, на современном жаргоне, крутой парень.

О завершении карьеры, конечно, пока не думаю. Есть еще дела. Но жизнь сама диктует свои условия, поживем – увидим.