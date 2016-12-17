Денис Лебедев: "В команде Поветкина может быть предатель"

Российский боксер Денис Лебедев считает, что история с положительной допинг-пробой Александра Поветкина выдумана. Сегодня утром стало известно, что допинг-проба Поветкина перед боем в Екатеринбурге за титул временного чемпиона WBC с канадцем Бермейном Стиверном дала положительный результат на запрещенное вещество остарин. Вместо Стиверна на ринг против Поветкина выйдет француз Йоанн Дюопа, но бой не будет титульным.
– Считаю, что эта история выдуманная, – приводит ТАСС слова Лебедева. – Знаю, как Саша пренебрежительно относится к непонятным пилюлям. Его надо заставлять пить даже витамины. Или ему нагло подсыпали в пробу, или у нас в команде есть предатель. Есть опасность завершения Поветкиным карьеры.
"Поветкин грязный, как трехдолларовая купюра"
Поветкин: страх, отвращение и Дюопа
Leo Hawk
Кругом враги? В стране разруха? А может надо просто как говорил профессор Преображенский "перестать писать мимо писсуаров?"
08:02
Leo Hawk
"Кругом враги и предатели"... Россия стремительно превращается в Северную Корею :(
02:38
alexb13
вас в сибирь согнать вместе с нашими каниськиными, кирдяпкиными и т.д и т.п.!!!
21:28 17 декабря
Справедливый(Ставрополь)
Да ,Денис)) И кушать Поветкина тоже заставляют,а то вдруг что в пюре с котлетками найдут) Он только водичку родниковую пьет,да воздух свежий глотает)
20:57 17 декабря
sozerzator
Да, Денис, предатель! Это ведь все объясняет! Есть опасность - следите за врагами, Денис...
20:27 17 декабря
Alex 2012
А что же у Вас тогда за "команда"? Опять одни деньги....
20:23 17 декабря