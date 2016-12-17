19:48 17 декабря | БОКС — Профессиональный

Денис Лебедев: "В команде Поветкина может быть предатель"

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Российский боксер Денис Лебедев считает, что история с положительной допинг-пробой Александра Поветкина выдумана. Сегодня утром стало известно, что допинг-проба Поветкина перед боем в Екатеринбурге за титул временного чемпиона WBC с канадцем Бермейном Стиверном дала положительный результат на запрещенное вещество остарин. Вместо Стиверна на ринг против Поветкина выйдет француз Йоанн Дюопа, но бой не будет титульным.

– Считаю, что эта история выдуманная, – приводит ТАСС слова Лебедева. – Знаю, как Саша пренебрежительно относится к непонятным пилюлям. Его надо заставлять пить даже витамины. Или ему нагло подсыпали в пробу, или у нас в команде есть предатель. Есть опасность завершения Поветкиным карьеры.

"Поветкин грязный, как трехдолларовая купюра"
Поветкин: страх, отвращение и Дюопа

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http://tass.ru/sport/3883023

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Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Leo Hawk

Кругом враги? В стране разруха? А может надо просто как говорил профессор Преображенский "перестать писать мимо писсуаров?"

08:02

Leo Hawk

"Кругом враги и предатели"... Россия стремительно превращается в Северную Корею :(

02:38

alexb13

вас в сибирь согнать вместе с нашими каниськиными, кирдяпкиными и т.д и т.п.!!!

21:28 17 декабря

Справедливый(Ставрополь)

Да ,Денис)) И кушать Поветкина тоже заставляют,а то вдруг что в пюре с котлетками найдут) Он только водичку родниковую пьет,да воздух свежий глотает)

20:57 17 декабря

sozerzator

Да, Денис, предатель! Это ведь все объясняет! Есть опасность - следите за врагами, Денис...

20:27 17 декабря

Alex 2012

А что же у Вас тогда за "команда"? Опять одни деньги....

20:23 17 декабря

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