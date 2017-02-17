Денис Лебедев: "У меня внутри сидит такой десантник, что мне иногда самому становится жутковато"

Чемпион WBA в первом тяжелом весе Денис Лебедев заявил, что в душе он ощущает себя десантником. Прославленный российский боксер традиционно выходит на ринг в форме солдата ВДВ.

– Я никогда не служил в ВДВ, – цитирует "Р-Спорт" Лебедева. – Но у меня внутри, с левой стороны, где сердце, сидит такой десантник, что иногда мне даже самому становится жутковато. Во мне настолько развито чувство патриотизма – оно, видимо, сидело во мне, а когда я приехал в Чехов, меня зацепило и оно прорвалось наружу.

А мнения диванных критиков... Отслужить год в ВДВ и потом рассуждать на диване – это одно. А вот случай из моей жизни. Заслуженный десантник, Герой России, человек-легенда Владимир Селиверстов мне сказал: "Мой сын из-за тебя пошел на бокс". И общение с такими уважаемыми людьми для меня гораздо ценнее, чем чьи-то слова. Важно, что мы вдохновляем молодежь на занятия боксом.