13:12 | БОКС — Профессиональный

Денис Лебедев: "У меня внутри сидит такой десантник, что мне иногда самому становится жутковато"

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Чемпион WBA в первом тяжелом весе Денис Лебедев заявил, что в душе он ощущает себя десантником. Прославленный российский боксер традиционно выходит на ринг в форме солдата ВДВ.

– Я никогда не служил в ВДВ, – цитирует "Р-Спорт" Лебедева. – Но у меня внутри, с левой стороны, где сердце, сидит такой десантник, что иногда мне даже самому становится жутковато. Во мне настолько развито чувство патриотизма – оно, видимо, сидело во мне, а когда я приехал в Чехов, меня зацепило и оно прорвалось наружу.

А мнения диванных критиков... Отслужить год в ВДВ и потом рассуждать на диване – это одно. А вот случай из моей жизни. Заслуженный десантник, Герой России, человек-легенда Владимир Селиверстов мне сказал: "Мой сын из-за тебя пошел на бокс". И общение с такими уважаемыми людьми для меня гораздо ценнее, чем чьи-то слова. Важно, что мы вдохновляем молодежь на занятия боксом.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/interview/20170217/1116457557.html

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КОММЕНТАРИИ (5)
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.BattleFish.

в армии тратить молодые годы глупо----------ага, ведь лучше тратить их на вписках с шалавами, бухать на родительские деньги, нюхать, и вести себя непотребно, это гораздо лучше!

14:08

.BattleFish.

Лучше сына отдать в кикбоксинг (тайский бокс) или борьбу, лучше всего, удары в голову и проблемы со зрением из за бокса потому могут сказаться в будущем!

14:06

King's Bounty IIII

Я бы не хотел, что бы мой сын занимался боксом. Спросите у любого доктора, что дают постоянные микросотрясения мозга...ps в армии тратить молодые годы глупо.

13:48

Айртон

Служба в российской армии - это выкинутые из жизни годы.) Все, кто дружит с головой - стараются получить законное освобождение.) А многие просто откупаются, учитывая продажность российских офицеров.)) Российская армия и ВДВ в частности - это бюджетные нахлебники российского общества, а попросту говоря дармоеды.))

13:28

super_bear

Денис верно рассуждает!

13:15

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