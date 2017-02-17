Денис Лебедев: "У меня внутри сидит такой десантник, что мне иногда самому становится жутковато"

Чемпион WBA в первом тяжелом весе Денис Лебедев заявил, что в душе он ощущает себя десантником. Прославленный российский боксер традиционно выходит на ринг в форме солдата ВДВ.
– Я никогда не служил в ВДВ, – цитирует "Р-Спорт" Лебедева. – Но у меня внутри, с левой стороны, где сердце, сидит такой десантник, что иногда мне даже самому становится жутковато. Во мне настолько развито чувство патриотизма – оно, видимо, сидело во мне, а когда я приехал в Чехов, меня зацепило и оно прорвалось наружу.
А мнения диванных критиков... Отслужить год в ВДВ и потом рассуждать на диване – это одно. А вот случай из моей жизни. Заслуженный десантник, Герой России, человек-легенда Владимир Селиверстов мне сказал: "Мой сын из-за тебя пошел на бокс". И общение с такими уважаемыми людьми для меня гораздо ценнее, чем чьи-то слова. Важно, что мы вдохновляем молодежь на занятия боксом.
.BattleFish.
в армии тратить молодые годы глупо----------ага, ведь лучше тратить их на вписках с шалавами, бухать на родительские деньги, нюхать, и вести себя непотребно, это гораздо лучше!
14:08
.BattleFish.
Лучше сына отдать в кикбоксинг (тайский бокс) или борьбу, лучше всего, удары в голову и проблемы со зрением из за бокса потому могут сказаться в будущем!
14:06
King's Bounty IIII
Я бы не хотел, что бы мой сын занимался боксом. Спросите у любого доктора, что дают постоянные микросотрясения мозга...ps в армии тратить молодые годы глупо.
13:48
Айртон
Служба в российской армии - это выкинутые из жизни годы.) Все, кто дружит с головой - стараются получить законное освобождение.) А многие просто откупаются, учитывая продажность российских офицеров.)) Российская армия и ВДВ в частности - это бюджетные нахлебники российского общества, а попросту говоря дармоеды.))
13:28
super_bear
Денис верно рассуждает!
13:15