Денис Лебедев: "Сначала реванш с Гассиевым, а потом защита пояса WBA"

Боксер Денис Лебедев подчеркнул, что реванш против Мурата Гассиева является для него приоритетной задачей. 3 декабря он проиграл Гассиеву чемпионский пояс IBF, уступив по решению судей. По словам россиянина, после этого можно задумываться над защитой титула чемпиона WBA.

- Я прибыл в Екатеринбург, чтобы встретиться с руководством и принять решение, куда двигаться дальше, - приводит "Р-Спорт" слова Лебедева. - Следующим боем будет либо реванш с Муратом, либо защита пояса WBA. Я бы выбрал приоритетное направление сначала реванш, а потом уже защита. Сейчас можно отдохнуть пару месяцев, а с весны можно начать подготовку с желанием, с которым я всегда к ней приступаю. То есть на бой можно настраиваться где-то в начале лета.