Денис Лебедев: "Считаю себя лучшим в первом тяжелом весе"

Чемпион мира по версиям WBA (Super) и IBF в первом тяжелом весе россиянин Денис Лебедев рассказал о ходе подготовки к защите своих чемпионских поясов. 3 декабря он сразится со своим соотечественником Муратом Гассиевым.

- Подготовка проходит в обычном режиме, - цитирует пресс-служба промоутерской компании "Мир бокса" Лебедева. - Со следующей недели пойдет максимальная нагрузка. Порой задаю себе вопрос: а на хрена мне всё это надо? На что мой тренер Фредди Роуч мне отвечает: терпи Денис, это цена твоей будущей победы. Я держу в уме эти слова, вытираю пот со лба, и пошел пахать дальше. Это временные мысли, и я конечно же знаю для чего мне все это нужно. На пик формы еще не вышел, только начинаем к нему подбираться. Работа в самом разгаре.

- Ваш соперник мало того, что один из самых перспективных бойцов первого тяжелого веса, так он к тому же ещё и ваш соотечественник. Как относитесь к этому?

- Многие говорят, что Мурат Гассиев - это будущее крузервейта. Ну что же, придется мне их огорчить. Гассиев хороший парень, и возможно за ним будущее, но на сегодняшний день я считаю себя лучшим в этом весе.