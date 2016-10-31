Денис Лебедев: "Признаться честно, я очень не хотел поединка с Гассиевым"

Чемпион мира по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе Денис Лебедев будет защищать свои титулы в бою с соотечественником Муратом Гассиевым. Он подчеркнул, что не хотел поединка с 22-летним россиянином.

– Признаться честно, я очень не хотел этого поединка – вокруг полно других боксеров, с которыми я был бы не против выйти на ринг, – приводят "Известия" слова Лебедева. – А вместо этого мне придется сразиться с моим соотечественником. Но это жизнь, это бокс и от этого никуда не деться. В конце концов Гассиев – претендент на мой пояс, и по правилам я обязан дать ему шанс завоевать его.

– Успели изучить Мурата?

– Конечно, я вместе с моим тренерским штабом просмотрел множество боев с его участием. Это довольно высокий боксер с длинными руками, что, безусловно, поможет ему в работе на дистанции. Стоит упомянуть и то, что Гассиев очень молод. Свежесть и скорость – его несомненные плюсы.

– У вас серьезная разница в возрасте – более десяти лет...

– Бернарду Хопкинсу за 50 лет, а он всё еще хорош. С годами ты становишься умнее, хитрее и опытнее. К тому же не могу сказать, что в свои 37 я потерял в скорости. Меня тренирует один из лучших наставников современности – Фредди Роуч. Человек, который работал с Кличко, Джеймсом Тони, тем же Хопкинсом, Майком Тайсоном и Мэнни Пакиао. Он прекрасно знает свое дело. За время тренировок с ним я увидел результат, увидел, насколько вырос как боксер.

– Чего вы ожидаете от боя с Гассиевым?

– Я всегда выхожу на ринг за победой. Так будет и в этот раз. Буду сражаться до последнего. Достигну ли я желаемой цели нокаутом или выиграю по очкам – неважно. Главное, что я приложу максимум усилий для того, чтобы оставить у себя пояс чемпиона мира по боксу по версии IBF.