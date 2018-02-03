Денис Лебедев: "Поветкин против Прайса? Будет классный бой"

Российский боксер Денис Лебедев поделился ожиданиями от встречи между Александром Поветкиным и британцем Дэвидом Прайсом, который должен состояться весной. Бой пройдет в андеркарте поединка между чемпионом WBA Super, IBF и IBO Энтони Джошуа и обладателем пояса WBO Джозефа Паркера.

– Александр Поветкин подписал контракт на бой с Дэвидом Прайсом в Великобритании. Что ждете от этого поединка?

– Это будет классный бой, Прайс дома, он будет готовиться очень серьезно. Поветкина критиковали, что он не смог нокаутировать Хаммера, но тяжело боксировать с тем, кто не хочет боксировать. А Прайс будет рубиться, это будет открытый бокс, поэтому зрелище будет супер. (Михаил ПОТАПОВ)