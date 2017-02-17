Денис Лебедев: "Ну не мог Поветкин употреблять допинг!"

Чемпион мира по версии WBA в первом тяжелом весе россиянин Денис Лебедев заступился за соотечественника Александра Поветкина, обвиняемого в употреблении допинга. В мае был сорван бой Поветкина за титул чемпиона WBC с Деонтеем Уайлдером​ – в допинг-пробе росиянина был обнаружен мельдоний. В понедельник суд Нью-Йорка постановил, что Поветкин принимал препарат после 1 января 2016 года, то есть когда он уже был внесен в список запрещенных.

Поединок Поветкина с Уайлдером был перенесен на 17 декабря, но снова не состоялся – в пробе A россиянина обнаружен препарат остарин. Положительный результат показала и проба B.

– Я думаю, Александр справится и найдет выход из ситуации, – цитирует "Р-Спорт" Лебедева. – Он такой упрямый, упертый человек. Сколько я его знаю, он всегда идет к поставленной цели. Настолько смешны и нелепы все эти скандалы с допинг-пробами! И неискушенные в спорте люди могут поверить в этот негатив, а те, кто понимают и отслеживают всю карьеру, шаги и поступки Саши, сразу видят – ситуация наиграна. Ну не мог он употреблять допинг.

Долгие годы уже нет в супертяжелом весе американского чемпиона. Сейчас на горизонте у них замаячило светлое пятнышко – Деонтей Уайлдер, который хорошо смотрится и кое-что умеет делать на ринге. А Саша Поветкин сегодня – самая серьезная угроза для них. И американцы сейчас как в ситуации с курочкой-рябой, снесшей золотое яичко – они его берегут всеми способами. И Саня, естественно, попадает под все эти якобы антидопинговые санкции.

И еще один важный момент: американский промоутер Дон Кинг проиграл все суды Андрею Рябинскому и очень зол. И он не может себе этого простить, как и Рябинскому. Кинг из последних сил будет стараться душить его всеми способами. А Андрей Михайлович будет, конечно, добиваться своего.

Мы с Поветкиным много занимались вместе. И Саша ведь даже яблоко не возьмет, если не знает, что оно с его сада. Он всегда перестраховывается, не говоря уже о том, чтобы что-то принимать сознательно. Мои слова могут оцениваться как слова близкого друга, но если бы все было иначе, я бы ничего не стал говорить.