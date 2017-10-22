Денис Лебедев: "Надеюсь на победу Гассиева во Всемирной суперсерии бокса"

Российский боксер Денис Лебедев надеется, что Мурат Гассиев сможет одержать победу во Всемирной суперсерии бокса. Сегодня Гассиев защитил титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии Международной боксерской федерации, победив поляка Кшиштофа Влодарчика.

- Я, наверное, даже буду болеть за Мурата в надежде, что он выиграет в этой Суперсерии, - цитирует ТАСС Лебедева. - Тогда мы, наверное, сможем с ним еще раз "скрестить шпаги", это будет красивый бой. К нему у меня нет никаких претензий, но все-таки осталась недосказанность. Так что будет здорово, если Мурат выиграет в Суперсерии, и мы снова сразимся.

Влодарчик настраивался на один бой, но получилось по-другому. Это же бокс, тут каждый хочет выполнить свой план - Влодарчик делал работу спокойно, в своей манере, а у Мурата она получилась лучше. Отсюда досрочная победа - был хороший удар по корпусу, в правый бок, примерно такой же удар пропустил и я, его невозможно выдержать.