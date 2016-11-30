Денис Лебедев: "Надеюсь, что в бою с Гассиевым меня не вынесут вперед ногами"

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям IBF и WBA Денис Лебедев в преддверии боя с Муратом Гассиевым подчеркнул, что особое внимание уделил физической подготовке. По его словам, выходя на ринг, каждый боксер должен быть готов к тому, что его вынесут вперед ногами.

- Когда я спарринговал с Муратом Гассиевым два года назад, то заметил, что он очень силен физически, - сказал Лебедев. - За два года он прибавил и стал еще сильнее. По стилю он немного напоминает Каленгу, но он сильнее, чем Каленга, так что во время моей подготовки особое внимание с моим тренером Фредди Роучем мы уделяли "физике" и делали много прыжковых упражнений.

Человек, который выходит в квадрат ринга, должен быть готов ко всему, даже к тому, что его вынесут ногами вперед. Надеюсь, в нашем с Муратом бою такого не случится. Я полностью удовлетворен своей подготовкой. Знаю, что я сделал все необходимое, и теперь мне не терпится выйти на ринг и продемонстрировать это. Я готов биться все двенадцать раундов. (Сергей ФИШ)