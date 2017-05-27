Денис Лебедев: "На этот раз Кудряшов справится с Дуродолой"

Чемпион WBA Super в первом тяжелом весе Денис Лебедев поделился своим мнением относительно матча-реванша Кудряшов-Дуродола. Поединок Дмитрия Кудряшова и Оланреваджу Дуродолы состоится 3 июня в Ростове-на-Дону.

- Нас всех ждет очень интересный поединок, – цитирует Лебедева "Мир бокса". – Мы хорошо помним, что в первом бою произошло недоразумение, но, к сожалению, такое бывает. На этот раз Дима справится! Он очень сильный и перспективный боксер.

Место проведения боя станет преимуществом для Кудряшова. Очень хорошо, что поединок пройдет в Ростове, где его публика и его болельщики. Искренне желаю ему победы и успеха в этом бою, и вообще на профессионалом ринге.