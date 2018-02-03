Денис Лебедев: "Идею боя с Мальдонадо отложили в долгий ящик"

Российский боксер Денис Лебедев сказал, что мог провести поединок с представителем ММА Фабио Мальдонадо. По словам Лебедева, сейчас эта идея уже не аткуальна, так как она не нашла должного отклика у российской стороны.

– В прошлом году анонсировался ваш поединок с бойцом смешанного стиля Фабио Мальдонадо. Это до сих пор актуально?

– Это было возможно, но мы не договорились по некоторым моментам. Это им было нужно. Раз нужно – заинтересуйте! Я не открою тайн, если скажу, что мы деремся за деньги. Нас не заинтересовали, и мы этот бой, скажем так, отложили в долгий ящик. Что мне действительно интересно, так это встретиться с победителем WBSS. Это будет очень крутой бой. Другое дело, что организовать его может быть непросто, нужна реальная заинтересованность всех сторон, а не только моя. (Михаил ПОТАПОВ)